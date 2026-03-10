Близький Схід скоротив світові поставки нафти ще на 6% через перекриття Ормузу

Ключові виробники нафти на Близькому Сході продовжують скорочувати видобуток, оскільки важлива водний шлях Ормузька протока залишається практично заблокованою, що посилює хаос на енергетичних ринках.

Про це повідомляє Bloomberg.

Чотири гіганти регіону: Саудівська Аравія, Ірак, Об'єднані Арабські Емірати та Кувейт – скоротили сукупний видобуток на 6,7 мільйона барелів на день, повідомили джерела Bloomberg.

Скорочення, яке є найвідчутнішою реакцією на ситуацію з постачанням з початку війни, означає, що ці чотири країни скоротили сукупний видобуток на третину. Це також скорочує світові поставки приблизно на 6%.

Конфлікт у регіоні, який триває вже другий тиждень і втягнув у себе більше десятка країн, змусив скоротити видобуток, оскільки фактичне закриття основного експортного маршруту призвело до переповнення резервуарів для зберігання.

Зупинка видобутку призвела до зростання ціни на нафту до 120 доларів за барель у понеділок, хоча ціни знову впали після того, як президент США Дональд Трамп припустив, що війна може скоро закінчитися.

За словами джерел, Саудівська Аравія знизила видобуток на 2-2,5 млн барелів на день, Об'єднані Арабські Емірати — на 500-800 тис. барелів на день, Кувейт — приблизно на півмільйона барелів на день, а Ірак — приблизно на 2,9 млн барелів на день.

Пропорційно найбільше скорочення відбулося в Іраку. Згідно з даними, зібраними Bloomberg, скорочення в Саудівській Аравії, ОАЕ та Кувейті становлять приблизно 20-25% від їхнього рівня видобутку в лютому.

Президент США Дональд Трамп заявив, що збирається зняти нафтові санкції "проти деяких країн", щоб знизити світові ціни на нафту, які злетіли через війну проти Ірану і блокування Ормузької протоки.