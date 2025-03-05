Ціни на нафту знижуються третю добу поспіль: у чому причина

Ціни на нафту знижуються третю добу поспіль через плани великих виробників збільшити видобуток та занепокоєння щодо впливу тарифів США на Канаду, Мексику та Китай на економічне зростання та попит на паливо.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на Brent подешевшали на 24 центи (0,3%) – до $70,80 за барель. Американська нафта WTI втратила 58 центів (0,9%) і торгувалася по $67,68 за барель.

У попередній сесії ціни на контракти закріпилися поблизу багатомісячних мінімумів.

"Невигідна динаміка попиту і пропозиції створила подвійний удар: невизначеність із тарифами загрожує світовому зростанню, а отже, і попиту на нафту", – зазначив ринковий стратег IG Єп Джун Ронг.

За його словами, ОПЕК+ дотримується плану збільшення видобутку в квітні, а оптимізм щодо можливого врегулювання конфлікту між Росією та Україною підвищує шанси повернення російських потоків на ринок.

У понеділок ОПЕК та її союзники вперше з 2022 року вирішили збільшити видобуток. У квітні коаліція наростить його на 138 тисяч барелів на добу, що стане першим кроком у запланованому поступовому скасуванні майже 6-мільйонного скорочення, еквівалентного 6% світового попиту.

У вівторок набули чинності 25-відсоткові мита на весь імпорт США з Мексики, 10% – на канадські енергоресурси, а також подвійне підвищення мит на китайські товари – до 20%.

Економісти вважають оголошену президентом США торговельну війну загрозою для ринку праці, економічного зростання та рівня цін, що може скоротити попит. Уповільнення економіки, ймовірно, вплине на споживання пального у найбільшому у світі споживачі нафти – США.

Крім того, у вівторок адміністрація Трампа оголосила про припинення ліцензії, яка з 2022 року дозволяла американській нафтовій компанії Chevron працювати у Венесуелі та експортувати її нафту.