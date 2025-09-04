Нафта дешевшає через очікуване збільшення видобутку ОПЕК+

Ціни на нафту знизилися у четвер, 4 вересня, продовживши падіння більш як на 2% попередньої сесії, оскільки інвестори та трейдери очікують на зустріч ОПЕК+ на вихідних, де виробники можуть розглянути чергове підвищення цільових показників видобутку.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ціна на нафту марки Brent впала на 46 центів, або 0,7% – до 67,14 дол. за барель, тоді як ціна на американську нафту марки West Texas Intermediate подешевшала на 47 центів, або 0,7% – до 63,5 дол. за барель.

Вісім членів Організації країн-експортерів нафти та союзників (ОПЕК+), розглянуть питання подальшого збільшення видобутку в жовтні на зустрічі в неділю, 7 вересня, повідомили Reuters два джерела, знайомі з обговореннями.

"Нафта марки Brent знову опинилася під тиском, оскільки ОПЕК+ розглядає можливість випуску більшої кількості барелів у (четвертому кварталі). Якщо продовжить, це може погіршити очікуваний профіцит, особливо під час сезону низького попиту", – пояснювали аналітики ANZ Research.

ОПЕК+ вже домовилася про підвищення цільових показників видобутку приблизно на 2,2 млшн барелів на день з квітня до вересня, а також про збільшення квоти для Об'єднаних Арабських Еміратів на 300 тис. барелів на день.

Ще одним фактором, який ймовірно спонукав ОПЕК+ збільшити квоти з квітня, є прагнення до збільшення частки ринку, зазначив аналітик Commonwealth Bank of Australia Вівек Дхар.

Це означає, що ОПЕК+ більш комфортно з нижчою ціною на нафту Brent приблизно від 60 до 65 доларів за барель, ніж їхня попередня ціль у 70 доларів, додав він.

"Таким чином ф'ючерси на Brent, ймовірно, впадуть у діапазон 60-65 дол., що підштовхне WTI до діапазону від 50 дол. до 60 дол., що ставить під сумнів економіку зростання поставок сланцевої нафти в США", – зазначив Дхар.

