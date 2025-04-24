Ціни на нафту почали зростати після падіння на 2% напередодні

Ціни на нафту зросли 24 квітня після падіння майже на 2% на попередній сесії.

Про це пише Reuters.

Інвестори оцінюють потенційне збільшення видобутку ОПЕК+ проти суперечливих тарифних сигналів Білого дому та поточних ядерних переговорів між США та Іраном.

Так, ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 8 центів, або 0,12%, до 66,20 доларів за барель, тоді як американська нафта West Texas Intermediate подорожчала на 9 центів, або 0,14%, до 62,36 доларів за барель.

Ціни знизилися на 2% на попередній торговій сесії після того, як агентство Reuters повідомило, що кілька членів ОПЕК+ запропонують групі прискорити збільшення видобутку нафти у червні.

Раніше між членами ОПЕК+ виникали суперечки щодо дотримання квот на видобуток, одна з яких призвела до виходу Анголи з ОПЕК+ у 2023 році.

"Подальші розбіжності між членами ОПЕК+ є явним ризиком зниження, оскільки це може призвести до цінової війни", - вважають аналітики ING.

Ознаки того, що США та Китай можуть наблизитися до торгових переговорів, підтримали ціни. The Wall Street Journal повідомила, що Білий дім готовий знизити тарифи Китаю до 50%, щоб розпочати переговори.

Аналітики Rystad Energy кажуть, що тривала торгова війна між США і Китаєм може скоротити зростання попиту на нафту в Китаї вдвічі цього року до 90 тис. барелів на добу зі 180 тис. б/д.

Потенційно здійснюючи тиск на ціни на нафту, США та Іран проведуть третій раунд переговорів цими вихідними щодо можливої ​​угоди щодо відновлення обмежень на програму Тегерана зі збагачення урану. Ринок стежить за переговорами в пошуках будь-яких ознак того, що зближення США та Ірану може призвести до послаблення санкцій щодо іранської нафти та збільшення пропозиції.

Проте у вівторок США запровадили нові санкції на енергетичний сектор Ірану, що, за словами речника міністерства закордонних справ Ірану, свідчить про "брак доброї волі та серйозності" щодо діалогу з Тегераном.

Нагадаємо:

21 квітня ціни на нафту знизилися більш ніж на 1,5%, оскільки інвестори почали перейматися тим, що мита США на партнерів по торгівлі можуть уповільнити економічне зростання і, відповідно, зменшити попит на паливо.