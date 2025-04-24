Ціни на нафту почали зростати після падіння на 2% напередодні
Ціни на нафту зросли 24 квітня після падіння майже на 2% на попередній сесії.
Про це пише Reuters.
Інвестори оцінюють потенційне збільшення видобутку ОПЕК+ проти суперечливих тарифних сигналів Білого дому та поточних ядерних переговорів між США та Іраном.
Так, ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 8 центів, або 0,12%, до 66,20 доларів за барель, тоді як американська нафта West Texas Intermediate подорожчала на 9 центів, або 0,14%, до 62,36 доларів за барель.
Ціни знизилися на 2% на попередній торговій сесії після того, як агентство Reuters повідомило, що кілька членів ОПЕК+ запропонують групі прискорити збільшення видобутку нафти у червні.
Раніше між членами ОПЕК+ виникали суперечки щодо дотримання квот на видобуток, одна з яких призвела до виходу Анголи з ОПЕК+ у 2023 році.
"Подальші розбіжності між членами ОПЕК+ є явним ризиком зниження, оскільки це може призвести до цінової війни", - вважають аналітики ING.
Ознаки того, що США та Китай можуть наблизитися до торгових переговорів, підтримали ціни. The Wall Street Journal повідомила, що Білий дім готовий знизити тарифи Китаю до 50%, щоб розпочати переговори.
Аналітики Rystad Energy кажуть, що тривала торгова війна між США і Китаєм може скоротити зростання попиту на нафту в Китаї вдвічі цього року до 90 тис. барелів на добу зі 180 тис. б/д.
Потенційно здійснюючи тиск на ціни на нафту, США та Іран проведуть третій раунд переговорів цими вихідними щодо можливої угоди щодо відновлення обмежень на програму Тегерана зі збагачення урану. Ринок стежить за переговорами в пошуках будь-яких ознак того, що зближення США та Ірану може призвести до послаблення санкцій щодо іранської нафти та збільшення пропозиції.
Проте у вівторок США запровадили нові санкції на енергетичний сектор Ірану, що, за словами речника міністерства закордонних справ Ірану, свідчить про "брак доброї волі та серйозності" щодо діалогу з Тегераном.
Нагадаємо:
21 квітня ціни на нафту знизилися більш ніж на 1,5%, оскільки інвестори почали перейматися тим, що мита США на партнерів по торгівлі можуть уповільнити економічне зростання і, відповідно, зменшити попит на паливо.