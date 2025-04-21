Нафта падає через побоювання щодо попиту на тлі митної війни США

Ціни на нафту знизилися більш ніж на 1,5%, оскільки інвестори почали перейматися тим, що мита США на партнерів по торгівлі можуть уповільнити економічне зростання і, відповідно, зменшити попит на паливо.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на $1,10 (або на 1,6%) — до $66,86 за барель. Американська WTI знизилась на $1,11 (або на 1,7%) — до $63,57 за барель.

"Загальний тренд залишається низхідним, оскільки інвесторам складно повірити у стабільне зростання попиту й пропозиції на нафту, особливо на тлі негативного впливу тарифів на глобальну економіку та збільшення поставок від ОПЕК+", — зазначив стратег ринку IG Єп Чун Ронг.

ОПЕК+ планує з травня збільшити видобуток на 411 тисяч барелів на добу. Водночас частину цього зростання можуть компенсувати скорочення обсягів у країнах, які раніше перевищували свої квоти.

Ціни також знизилися через зменшення побоювань щодо дефіциту поставок - у зв’язку з поступом на переговорах щодо ядерної угоди між США та Іраном у суботу.

За словами міністра закордонних справ Ірану, сторони погодились розпочати розробку рамкової угоди щодо можливого ядерного договору. Представник США описав ці переговори як такі, що дали "дуже добрий прогрес".

Це сталося після того, як США минулого тижня запровадили додаткові санкції проти незалежного китайського нафтопереробного заводу, який, як вони стверджують, переробляв іранську нафту, посилюючи тиск на Тегеран.

Раніше побоювання щодо обмеження поставок іранської нафти та надії на торговельну угоду між США і ЄС сприяли зростанню цін на Brent і WTI приблизно на 5% за тиждень — це було їхнє перше тижневе зростання за останні три тижні.

Втім, ринки залишаються стривоженими впливом агресивної тарифної політики США та торговельної війни з Китаєм. У понеділок долар і фондові ринки Азії демонстрували зниження.