Ціни на нафту знижуються через страх торгівельної війни та рецесії в США

Ціни на нафту продовжують знижуватися другий день поспіль у вівторок. Це пов’язано з побоюваннями щодо можливої рецесії в США, впливу мит на світове економічне зростання та планів ОПЕК+ збільшити видобуток.

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на нафту Brent впали на 6 центів, або 0,1%, до 69,22 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate втратили 13 центів, або 0,2%, до 65,90 долара за барель.

Протекціоністська політика президента США Дональда Трампа викликала хвилювання на глобальних ринках. Він спочатку ввів, а потім відклав мита на найбільших постачальників нафти до США – Канаду та Мексику. Також Трамп підвищив мита на китайські товари. У відповідь Китай і Канада запровадили власні мита.

На вихідних Трамп заявив, що ймовірний перехідний період для економіки. Однак він уник прогнозів щодо можливої рецесії в США на тлі занепокоєння фондового ринку через його митну політику. Коментарі Трампа спровокували хвилю розпродажів.

Акції, які часто відображають динаміку цін на нафту, різко впали в понеділок. Всі три основні індекси США зазнали значних збитків. S&P 500 показав найбільше одноденне падіння з 18 грудня. Nasdaq знизився на 4,0%, що стало найбільшим відсотковим падінням з вересня 2022 року.

Нагадаємо:

Ціни на нафту знизилися через занепокоєння інвесторів щодо впливу імпортних мит США на світове економічне зростання та попит на паливо, а також через збільшення видобутку нафти країнами ОПЕК+.