Ціни на нафту знижуються, оскільки невизначеність з митами тримає інвесторів в напрузі

Ціни на нафту знизилися через занепокоєння інвесторів щодо впливу імпортних мит США на світове економічне зростання та попит на паливо, а також через збільшення видобутку нафти країнами ОПЕК+.

Про це пише Reuters.

Нафта марки Brent впала на 31 цент, або 0,4%, до 70,05 долара за барель, після зростання на 90 центів у п'ятницю. Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) подешевшала на 35 центів, або 0,5%, до 66,69 долара за барель, після підвищення на 68 центів на попередній торговій сесії.

WTI знижується вже сьомий тиждень поспіль, що є найдовшою серією падінь з листопада 2023 року. Brent, у свою чергу, падає третій тиждень поспіль. Це сталося після того, як президент США Дональд Трамп запровадив відкладені мита на нафту з Канади та Мексики, а також підвищив податки на китайські товари. У відповідь Китай ввів мита на сільськогосподарську продукцію з США та Канади.

Тим часом, Організація країн-експортерів нафти та їхніх союзників, включаючи Росію, відома як ОПЕК+, заявила, що продовжить збільшення видобутку нафти з квітня.

Посилюючи занепокоєння щодо пропозиції, Саудівська Аравія в квітні вперше за три місяці знизила ціни на нафту, яку вона продає в Азію.

Нагадаємо:

Ціни на нафту незначно змінилися в п’ятницю, 7 березня, але очікується найбільше тижневе зниження з жовтня, оскільки невизначеність навколо тарифної політики США викликає занепокоєння щодо зростання попиту, хоча основні виробники мають намір збільшити видобуток.