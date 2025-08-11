Ціни на нафту відреагували на майбутні переговори США та Росії щодо України

Ціни на нафту знизилися, продовжуючи падіння на понад 4% минулого тижня, оскільки інвестори чекають результатів переговорів між США та Росією, які відбудуться пізніше цього тижня щодо війни в Україні.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту Brent знизились на 33 центи, або на 0,5%, до $66,26 за барель, тоді як ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate (WTI) впали на 39 центів до $63,49.

Зросли очікування щодо можливого завершення санкцій, які обмежували постачання російської нафти на міжнародні ринки, після того як президент США Дональд Трамп заявив у п’ятницю, що зустрінеться з лідером Росії Володимиром Путіним 15 серпня на Алясці для переговорів про завершення війни в Україні.

Переговори відбуваються на тлі посиленого тиску США на Росію, що підвищує ймовірність введення додаткових санкцій проти Москви, якщо мирна угода не буде досягнута.

"Якщо мирні переговори зазнають невдачі і конфлікт затягнеться, ринок може швидко повернутися до оптимістичного настрою, що може спричинити різкий ріст цін на нафту", — сказала Сугандха Сачдева, засновниця дослідницької компанії SS WealthStreet з Нью-Делі.

Трамп поставив дедлайн на минулу п’ятницю для Росії, щоб погодитися на мир або її покупці нафти зіштовхнуться з вторинними санкціями. Водночас Вашингтон чинить тиск на Індію, щоб зменшити закупівлі російської нафти.

Консалтингова компанія Energy Aspects оцінює, що індійські нафтопереробники вже закупили 5 мільйонів барелів WTI на серпневі постачання, і ще 5 мільйонів барелів можливі в залежності від результатів тендерів, а також 5 мільйонів барелів на постачання в вересні.

Арбітраж WTI для Азії залишається відкритим, і Індія, ймовірно, продовжить закуповувати американську нафту, зазначено в щотижневій записці Energy Aspects.

Підвищення тарифів Трампа на імпорт з десятків країн, яке набрало чинності в четвер, ймовірно, вплине на економічну активність, змушуючи змінювати ланцюги постачань і сприяючи зростанню інфляції.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп повідомив про заплановану на 15 серпня 2025 року зустріч із правителем Росії Володимиром Путіним у американському штаті Аляска.