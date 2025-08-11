Цены на нефть отреагировали на предстоящие переговоры США и России по Украине

Цены на нефть снизились, продолжая падение более чем на 4% на прошлой неделе, поскольку инвесторы ждут результатов переговоров между США и Россией, которые состоятся позже на этой неделе по войне в Украине.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть Brent снизились на 33 цента, или на 0,5%, до $66,26 за баррель, тогда как фьючерсы на нефть West Texas Intermediate (WTI) упали на 39 центов до $63,49.

Выросли ожидания относительно возможного завершения санкций, которые ограничивали поставки российской нефти на международные рынки, после того как президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что встретится с лидером России Владимиром Путиным 15 августа на Аляске для переговоров о завершении войны в Украине.

Переговоры проходят на фоне усиленного давления США на Россию, что повышает вероятность введения дополнительных санкций против Москвы, если мирное соглашение не будет достигнуто.

"Если мирные переговоры потерпят неудачу и конфликт затянется, рынок может быстро вернуться к оптимистическому настрою, что может вызвать резкий рост цен на нефть", - сказала Сугандха Сачдева, основательница исследовательской компании SS WealthStreet из Нью-Дели.

Трамп поставил дедлайн на прошлую пятницу для России, чтобы согласиться на мир или ее покупатели нефти столкнутся с вторичными санкциями. В то же время Вашингтон оказывает давление на Индию, чтобы уменьшить закупки российской нефти.

Консалтинговая компания Energy Aspects оценивает, что индийские нефтепереработчики уже закупили 5 миллионов баррелей WTI на августовские поставки, и еще 5 миллионов баррелей возможны в зависимости от результатов тендеров, а также 5 миллионов баррелей на поставки в сентябре.

Арбитраж WTI для Азии остается открытым, и Индия, вероятно, продолжит закупать американскую нефть, указано в еженедельной записке Energy Aspects.

Повышение тарифов Трампа на импорт из десятков стран, которое вступило в силу в четверг, вероятно, повлияет на экономическую активность, заставляя менять цепи поставок и способствуя росту инфляции.

Напомним:

Президент США Дональд Трамп сообщил о запланированной на 15 августа 2025 года встрече с правителем России Владимиром Путиным в американском штате Аляска.