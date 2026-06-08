Трамп просив не бити, але Ізраїль атакував НПЗ в Ірані

Ізраїль у понеділок заявив, що вдарив по нафтохімічному заводу на південному заході Ірану, а також по військових цілях в інших районах, після того як президент США Дональд Трамп сказав прем'єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньягу утриматися від подальших атак.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Це був перший удар по енергетичному об'єкту в Ірані після припинення вогню 8 квітня. Ізраїль заявив, що атакував цілі на нафтохімічному комплексі Mahshahr, тоді як чиновник провінції повідомив напівофіційному іранському агентству Fars, що частини заводу пошкоджені.

За кілька годин до цього Трамп заявив, що нові удари Ізраїлю та Ірану не вплинуть на мирні переговори його адміністрації з Тегераном, додавши, що прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу "не ухвалює рішення".

Трамп тиснув на Ізраїль, щоб той припинив атаки в Лівані й залишив простір для угоди про завершення ширшої війни з Іраном. Минулого тижня він, зокрема, різко вилаяв Нетаньягу під час телефонної розмови.

Однак раніше в неділю Ізраїль завдав ударів у районі Бейрута вперше після того, як США минулого тижня оголосили план перемир'я для Лівану.

Іран у відповідь випустив залпи ракет по ізраїльських цілях, поставивши під ризик мирні переговори США та Ірану. Але Трамп наполягав, що угода про завершення ширшої війни залишається цілком досяжною.

"Це не матиме жодного впливу на угоду", — сказав Трамп Financial Times. "Я ухвалюю рішення. Я ухвалюю всі рішення. Він (Нетаньягу) не ухвалює рішення".

За кілька годин Армія оборони Ізраїлю заявила, що вдарила по іранських військових цілях. Корпус вартових ісламської революції Ірану заявив, що Ізраїль використав у своїх атаках балістичні ракети повітряного базування.

Іран випустив по Ізраїлю 11 балістичних ракет, написав в X посол Ізраїлю у США Єхіель Лейтер, додавши: "Усім уже досить цього маніакального іранського режиму".

За його словами, Ізраїль цілив по іранських пускових майданчиках ракет "земля-земля" та інфраструктурних об'єктах. "Жодна країна у світі, яка себе поважає, не терпіла б такої атаки, і Ізраїль також не терпітиме", — додав він.

Нагадаємо:

Іран завдав ракетного удару у напрямку Ізраїлю у неділю, 7 червня. Президент США Дональд Трамп відреагував на загострення ситуації та закликав Ізраїль утриматися від відповіді.

Ціни на нафту в понеділок зросли більш ніж на 3 долара за барель після нових ударів Ізраїлю по Лівану та повідомлень про вибухи в Іран.