Судно поблизу катарського газового хаба потрапило під удар Ірану

Удар Ірану по найбільшому газовому заводі Катару спричинив пожежу на судні поблизу об'єкта.

Про це повідомляє агентство Financial Times.

Судно було уражене "невідомим снарядом" поблизу об'єкта скрапленого природного газу Рас-Лаффан, повідомив Центр морських торговельних операцій Великої Британії.

За даними міністерства оборони Катару, іранські ракети влучили по Рас-Лаффану в ніч на середу, спричинивши пожежі та "масштабні руйнування".

У Центрі морських торговельних операцій Великої Британії повідомили, що екіпаж судна не постраждав, але порадили кораблям у цьому районі "рухатися з обережністю".

Через конфлікт у затоці досі залишаються заблокованими понад 3000 суден. Щонайменше 20 з них зазнали ударів.

Іран завдав удару балістичною ракетою по найбільшому у світі заводу зі скраплення природного газу в Катарі, завдавши "значної шкоди" у відповідь на атаку на газове родовище Південний Парс Ісламської Республіки.