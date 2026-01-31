Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Yasno у сильні морози радить спецдизель до "- 40": звичайний може забити генератори

Віктор Волокіта — 31 січня, 10:00
Yasno у сильні морози радить спецдизель до - 40: звичайний може забити генератори
Ілюстративне фото
poltava.to

У Yasno рекомендують у сильні морози користуватися спеціалізованим дизельним пальним, який розрахований до мінус 40, оскільки звичайне дизпаливо не пристосоване до такої погоди і може забити генератори.

Про це написав у Facebook генеральний директор Yasno Сергій Коваленко.

"Останні зʼясування по дизелю показали, що все паливо "до мінус 21" трішки не так працює, як ми очікуємо. І парафін вилізе вже при мінус 17-18", - зазначив він.

За його словами, якщо вилізе парафін, то фільтри на генераторах забʼються, а заміна є складною.

"Кажуть, треба користуватись оцими спеціалізованими, які до мінус 40 і тд", - написав Коваленко, і додав останні прогнози по Києву найближчими днями.

Нагадаємо:

За прогнозами синоптиків, найближчими днями у деяких регіонах морози можуть сягнути до мінуса 30.

тепло електроенергія

електроенергія

Yasno у сильні морози радить спецдизель до "- 40": звичайний може забити генератори
Графіки відключень: у Yasno відповіли на найпоширеніші запитання
У прифронтових регіонах фіксують знеструмлення внаслідок бойових дій

Останні новини