Аварійна допомога не активується: Україна збільшила імпорт електроенергії у 2,3 раза

Україна збільшила імпорт електроенергії - за перші 10 днів місяця вже було імпортовано 151,5 тисячі МВт-год, що у 2,3 раза більше за обсяги на першу декаду липня 2025 року.

Про це свідчать дані моніторингу ExPro.

Зокрема, потреба в імпорті збільшилась через зростання споживання в енергосистемі через спеку.

Як оцінює ExPro, зміна граничних цін на короткострокових сегментах ринку дозволила безперебійно залучати імпортний ресурс, аварійна допомога наразі майже не активується.

За I півріччя 2025 року Україна імпортувала електроенергії на загальну суму 165 млн євро.

Загалом, за цей період було імпортовано майже 1,3 млн МВт-год електроенергії.

За даними ExPro Electricity, найдорожчий імпорт надходив у лютому-березні цього року, за середніми цінами понад 180 євро/МВт-год.

Найбільше електроенергії імпортується у години "вечірнього піка" - з початку серпня у деякі дні потужність імпорту ввечері могла перевищувати 1,6 ГВт. Саме у ці періоди доби електроенергія на сусідніх ринках є найдорожчою та може перевищувати позначку у 200 євро/МВт-год.

Попри зростання експорту влітку, витрати на імпорт є суттєво більшими за надходження від експорту.

Нагадаємо:

Україна у період з 1 по 10 серпня сім разів (2-4, 6 і 8-10 серпня) посідала перше місце за середньодобовим показником індексу ціни BASE на ринку електричної енергії "на добу наперед" (РДН), якщо порівняти з 26 країнами Європи.