Аварийная помощь не активируется: Украина увеличила импорт электроэнергии в 2,3 раза

Украина увеличила импорт электроэнергии - за первые 10 дней месяца уже было импортировано 151,5 тысячи МВт-ч, что в 2,3 раза больше объемов на первую декаду июля 2025 года.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга ExPro.

В частности, потребность в импорте увеличилась из-за роста потребления в энергосистеме из-за жары.

Как оценивает ExPro, изменение предельных цен на краткосрочных сегментах рынка позволило бесперебойно привлекать импортный ресурс, аварийная помощь пока почти не активируется.

За I полугодие 2025 года Украина импортировала электроэнергии на общую сумму 165 млн евро.

В общем, за этот период было импортировано почти 1,3 млн МВт-ч электроэнергии.

По данным ExPro Electricity, самый дорогой импорт поступал в феврале-марте этого года, по средним ценам более 180 евро/МВт-ч.

Больше всего электроэнергии импортируется в часы "вечернего пика" - с начала августа в некоторые дни мощность импорта вечером могла превышать 1,6 ГВт. Именно в эти периоды суток электроэнергия на соседних рынках является самой дорогой и может превышать отметку в 200 евро/МВт-ч.

Несмотря на рост экспорта летом, расходы на импорт существенно больше поступлений от экспорта.

Напомним:

Украина в период с 1 по 10 августа семь раз (2-4, 6 и 8-10 августа) занимала первое место по среднесуточному показателю индекса цены BASE на рынке электрической энергии "на сутки вперед" (РСВ), если сравнить с 26 странами Европы.