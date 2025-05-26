Ціни на нафту відреагували на продовження торгівельних переговорів Трампа з ЄС

Ціни на нафту зросли 26 травня після того, як президент США Дональд Трамп продовжив термін торгівельних переговорів з Євросоюзом, що зменшило побоювання щодо впливу американських тарифів на ЄС, які можуть зашкодити світовій економіці та попиту на паливо.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 26 центів, або 0,4%, до 65,04 долара за барель, тоді як ціна на американську нафту марки West Texas Intermediate зросла на 24 центи, або 0,39%, до 61,77 долара за барель.

"Сьогодні вранці спостерігається гарне зростання ф'ючерсів на сиру нафту та акції США після того, як президент США Трамп продовжив термін", – сказав ринковий аналітик IG Тоні Сікамор.

Трамп заявив, що погодився продовжити термін торгівельних переговорів з Європейським Союзом до 9 липня.

За словами Сікамора, заголовки новин щодо торгівлі та тарифів, а також поточні фіскальні проблеми стануть основним фактором, що впливає на настрої щодо ризику та сирої нафти цього тижня.

Ціни на нафту Brent та WTI продовжили зростання після того, як у п'ятницю збільшилися на 0,5%, оскільки обмежений прогрес у переговорах між США та Іраном з ядерної програми зменшив побоювання щодо повернення більшої кількості іранської нафти на світові ринки, а також оскільки покупці зі США закрили позиції напередодні триденних вихідних на День пам'яті.

Ціни також підтримали дані енергетичної компанії Baker Hughes, які показали, що американські фірми, під тиском нижчих цін на нафту, минулого тижня скоротили кількість діючих нафтових бурових установок на 8 до 465, що є найнижчим показником з листопада 2021 року.

Зростання було обмежене очікуваннями, що Організація країн-експортерів нафти та їхні союзники, група, відома як ОПЕК+, можуть вирішити збільшити видобуток ще на 411 тис. барелів на добу (б/д) у липні на зустрічі наступного тижня.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп відтермінував запровадження 50-відсоткового тарифу на торгівлю з Європейським Союзом до 9 липня.