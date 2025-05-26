Трамп відклав введення 50% мита на торгівлю з ЄС до 9 липня

Президент США Дональд Трамп відтермінував запровадження 50-відсоткового тарифу на торгівлю з Європейським Союзом до 9 липня.

Про це Трамп повідомив у соцмережі Truth Social.

На це відтермінування він погодився після телефонної розмови з президенткою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн.

"Сьогодні мені зателефонувала Урсула фон дер Ляєн, Президент Європейської Комісії, з проханням відтермінувати запровадження 50-відсоткових тарифів щодо торгівлі та Європейського Союзу до 1 червня. Я погодився на продовження - до 9 липня 2025 року – це був мій привілей", – написав він.

Президент Єврокомісії запевнила, що переговори розпочнуться якнайшвидше.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що американський президент заявив, що "не шукає угоди" після того, як напередодні оголосив про 50-відсоткове мито проти Європейського Союзу.

23 травня Трамп заявив, що перемовини з ЄС "не просуваються", тому запропонував у відповідь запровадити 50-відсоткове мито на всі товари з ЄС, починаючи з 1 червня 2025 року.

Пізніше під час спілкування із журналістами в Овальному кабінеті він сказав, що "час грати в гру так, як він вміє".

"Я не шукаю угоди. Ми вже її визначили – це 50 відсотків", – заявив американський президент.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп запропонував з 1 червня 2025 року запровадити 50% мито на всі товари, що імпортуються з Європейського Союзу. Він пояснив, що працювати з ЄС дуже складно через численні обмеження.



