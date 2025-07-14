Імпорт вугілля до Китаю обвалився до найнижчого рівня за два роки

Імпорт вугілля до Китаю впав до найнижчого рівня за понад два роки через слабкий попит та зростання внутрішнього виробництва.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними китайської митниці, обсяги імпорту вугілля в червні впали до найнижчого рівня з лютого 2023 року.

Постачання за перше півріччя знизилося на 11% порівняно з попереднім роком.

Місцеві новинні агентства повідомляють, що на митниці посилюють контроль за низькоякісними постачаннями з-за кордону, через що вже були заблоковані деякі вантажі від головних експортерів: Монголії та Росії. Причиною блокування стало виявлення надмірного рівня фтору.

Повідомляється, що найбільший у світі споживач і виробник вугілля Китай в останні місяці почав продавати більше викопного палива на міжнародному рівні. Це відбувається на тлі тривалого скорочення ринку нерухомості, яке спричинило уповільнення важкої промисловості.

Пекін прагне уникнути надлишку вугілля, яке залишається ключовим для його енергомережі та енергетичної безпеки.

Нагадаємо:

Російська вугільна промисловість занурилася в кризу під тягарем високих витрат на запозичення і санкцій.