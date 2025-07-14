Импорт угля в Китай обвалился до самого низкого уровня за два года

Импорт угля в Китай упал до самого низкого уровня за более чем два года из-за слабого спроса и роста внутреннего производства.

Об этом сообщает Bloomberg.

По данным китайской таможни, объемы импорта угля в июне упали до самого низкого уровня с февраля 2023 года.

Поставки за первое полугодие снизились на 11% по сравнению с предыдущим годом.

Местные новостные агентства сообщают, что на таможне усиливают контроль за низкокачественными поставками из-за рубежа, из-за чего уже были заблокированы некоторые грузы от главных экспортеров: Монголии и России. Причиной блокировки стало выявление чрезмерного уровня фтора.

Сообщается, что крупнейший в мире потребитель и производитель угля Китай в последние месяцы начал продавать больше ископаемого топлива на международном уровне. Это происходит на фоне продолжающегося сокращения рынка недвижимости, которое повлекло замедление тяжелой промышленности.

Пекин стремится избежать избытка угля, который остается ключевым для его энергосети и энергетической безопасности.

Напомним:

Российская угольная промышленность погрузилась в кризис под бременем высоких затрат на заимствования и санкций.