Україна наростила імпорт молочних продуктів на 30%: які основні позиції

У січні-червні 2026 року Україна імпортувала 39,17 тис. тонн молочних продуктів, що на 30% більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Про це повідомляє Асоціація виробників молока з посиланням на попередні дані Державної служби статистики.

Водночас натуральні обсяги експорту знизилися на 7%, а грошова виручка скоротилася на 23% відносно червня 2025 року. В січні-червні 2026 року Україна експортувала 63,78 тис. т (-10%) молочних продуктів на суму 180,87 млн дол. (-20%).

Частка сирів у структурі імпорту становить 60%, а головним постачальником залишається Польща. Значні обсяги сирів також надходили з Німеччини, Нідерландів, Латвії та Чехії.

Натомість найбільшу частку експорту становили морозиво – 28%, згущене молоко та вершки – 26%, сири – 14%, вершкове масло – 10% і казеїн – 8%.

Основними країнами-імпортерами української молочної продукції стали Молдова, Польща та Німеччина.

Крім того, в червні Україна збільшила натуральні обсяги експорту молока та вершків до 1,26 тис. т (+6%), кисломолочних продуктів до 656 т (+31%) та морозива до 2,7 тис. т (+21%).

Водночас скоротилися обсяги поставок інших молочних продуктів, у тому числі масла до 649 т (-78%) та сиру до 1,08 тис. т (-16%) відносно травня 2026 року.

Загальне зовнішньоторговельне сальдо у червні 2026 року було негативним і становило -2,37 млн дол.

Однією з причин скорочення експорту є введення квотування і ліцензування для українських виробників. Зокрема причина низького використання квоти по маслу – складний механізм ліцензування, що передбачає внесення депозиту для гарантування постачань.

""Багато європейських трейдерів не хочуть отримувати ліцензії та закладати кошти під ризики невиконання контрактів", – зазначають у звіті.

Нагадаємо:

Зранку 5 червня російські військові вдарили по заводу з виробництва молочних продуктів "Яготинське для дітей", внаслідок атаки загинуло четверо працівників.