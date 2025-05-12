"Енергоатом" не може розслідувати події на Запорізькій АЕС: бракує технічної інформації

У 2024 році Державна інспекція ядерного регулювання отримала 21 повідомлення про експлуатаційні події на атомних електростанціях України, 17 було розглянуто. Водночас щодо розслідувань на ЗАЕС, то у звітах МАГАТЕ бракує технічної інформації.

Про це йдеться у звіті ДІЯРУ про стан ядерної та радіаційної безпеки у 2024 році, передає Укрінформ.

Зазначається, що єдиним джерелом інформації про експлуатаційні події на окупованій росіянами Запорізькій АЕС були звіти МАГАТЕ, які не містять необхідної/достатньої інформації для проведення навіть попередніх розслідувань.

НАЕК "Енергоатом", як експлуатуюча організація, здійснює фіксацію таких експлуатаційних подій, про які окупаційна влада інформує представників місії МАГАТЕ.

Згідно зі звітом, за підсумками 2024 року на АЕС не було зафіксовано випадків перевищення контрольних і допустимих рівнів газоаерозольних викидів, водних скидів радіоактивних речовин у навколишнє середовище, вмісту радіонуклідів у поверхневих водах.

При цьому щодо ЗАЕС немає інформації про сумарний індекс газоаерозольного викиду, водні скиди, вміст радіоактивних речовин у воді водойми-охолоджувача у 2023-2024 роках тощо.

Фактичний вплив ЗАЕС на персонал, населення та навколишнє середовище може бути встановлений після повернення станції під повний контроль "Енергоатома".

Крім того, у березні 2024 року мала розпочатися періодична переоцінка безпеки енергоблока №3 ЗАЕС для обґрунтування подовження строку його експлуатації. Через російську військову агресію та військову окупацію майданчика станції ці роботи виконувати неможливо.

Нагадаємо:

Як повідомлялося 7 травня, внаслідок ворожого обстрілу Запорізька АЕС втратила живлення однієї з двох зовнішніх ліній електропередачі, що з'єднують тимчасово окуповану ЗАЕС із об’єднаною енергосистемою України.