На шахті СхідГЗК трапився нещасний випадок: двоє працівників зникли безвісти

11 листопада близько 14:30 на Інгульській шахті державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" трапився нещасний випадок.

Про це повідомили пресслужба підприємства та Міненерго.

Йдеться, що у підземній виробці відпрацьованого блоку стався прорив гідрозакладальної суміші та затоплення горизонта.

На аварійній дільниці знаходилось чотири працівника ПП "Світекс", двоє працівників самостійно вийшли із зони аварії, доля іще двох працівників станом на 14:00 хв 12 листопада залишається не відомою, інформує Міненерго.

Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи із залученням сил та засобів ДСНС та шахти Інгульська СхідГЗК.

Відповідно до трудового законодавства, для розслідування аварії буде створена відповідна комісія.

Нагадаємо:

У червні стало відомо, що у Кіровоградській області ситуація на уранових шахтах Східного гірничо-збагачувального комбінату (Схід ГЗК) набуває критичного характеру.