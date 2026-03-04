Унаслідок російських атак є знеструмлення в п'яти областях

Внаслідок російських атак є знеструмлення у п’яти областях

Внаслідок завданих пошкоджень на ранок є знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Миколаївській, Харківській, Сумській та Херсонській областях.

Про це повідомляє "Укренерго".

Там, де це дозволяють безпекові умови – вже почалися ремонтні роботи.

На Харківщині вимушено застосовано аварійні відключення, через що попередньо опубліковані графіки для регіону тимчасово не діють. Повернення до графіків відбудеться після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Водночас споживання електроенергії знизилося на 8,2% у порівнянні з ранком вівторка. У відомстві це пов'язують з сонячною погодою, що зумовлює вищу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій.

Також "Укренерго" нагадує, що в регіонах з погодинними та аварійними відключеннями світла залишається потреба в ощадливому споживанні електроенергії, та рекомендує переносити енергоємні процеси на час після 22:00.

