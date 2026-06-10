На безпеку ЧАЕС виділять додатково 600 мільйонів гривень

Верховна Рада підтримала зміни до державного бюджету, які дозволять спрямувати додаткові кошти на забезпечення безпечного функціонування Чорнобильської АЕС та зони відчуження.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Він зазначив, що на ці потреби додатково передбачено майже 600 млн грн. З них понад 525 млн грн — на підтримку в безпечному стані блоків та об'єкта "Укриття", забезпечення роботи персоналу на Чорнобильській АЕС.

Ще понад 72 млн грн буде спрямовано на підтримку екологічно безпечного стану зони відчуження, моніторинг території та протипожежні заходи.

Серед іншого, заплановано понад 127 млн грн на вугільну галузь і виконання соціальних зобов'язань перед працівниками.

Також змінами до бюджету передбачено додаткові кошти на кіберзахист і ІТ-інфраструктуру Міністерства енергетики, додав очільник відомства.

Нагадаємо:

Верховна Рада підтримала законопроєкт №15224 про зміни до держбюджету на 2026 рік, який збільшує видатки на сектор безпеки й оборони на 1,5 трлн грн.

Раніше повідомлялося, що саркофаг на Чорнобильській АЕС слід якнайшвидше демонтувати, однак через пошкодження внаслідок російського удару захисної споруди це наразі неможливо, при чому ризик обвалу саркофага зростає.

Асамблея донорів Рахунку міжнародного співробітництва спрямує 30 млн євро на початкові роботи з відновлення нового безпечного конфайменту (арки НБК) на Чорнобильській АЕС, пошкодженого росіянами у 2025 році.

Як писала The Guardian, ремонт пошкодженої внаслідок атаки російського дрона захисної споруди (арки), яка накриває зруйнований енергоблок № 4 Чорнобильської АЕС, коштуватиме щонайменше 25 млн євро.

За словами американського інженера Еріка Шмімана, повний ремонт коштуватиме щонайменше десятки мільйонів доларів, а може й зрости до сотень мільйонів.

Міністерство фінансів України у 2025 році повідомляло, що відновлення захисного укриття над енергоблоком №4 Чорнобильської АЕС може коштувати понад 100 млн євро. Водночас нещодавно в МВС заявили, що на ремонт саркофагу ЧАЕС треба 500 млн євро.