Росіяни атакували енергетику у шести областях

Внаслідок російського масованого удару – на ранок є нові знеструмлення у шести областях країни.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Мова про: Донецьку, Дніпропетровську, Харківську, Полтавську, Одеську та Сумську області.

"Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу", – йдеться у повідомленні.

Споживання електроенергії знижується. Сьогодні, 27 серпня, станом на 09:30, його рівень був на 4,7% нижчим за попередній робочий день.

Енергетики просять перенести активне користування електроенергією на 10:00-15:00 і економити світло з 18:00 до 22:00.

Нагадаємо:

Перший віце-прем'єр — міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що з дев'яти підконтрольних Україні атомних енергоблоків три перебувають на ремонті.