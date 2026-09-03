Атаки РФ знеструмили людей у п'яти областях, на Одещині – обмеження

Внаслідок ударів РФ по енергетиці на ранок 3 вересня є знеструмлення у Київській, Чернігівській, Донецькій, Харківській і Запорізькій областях, а на Одещині тимчасово діють мережеві обмеження.

Про це повідомило Укренерго.

На Одещині продовжуються аварійно-відновлювальні роботи після масованої ракетно-дронової атаки. Електропостачання вже повернули всім споживачам. Водночас в області тимчасово застосовують мережеві обмеження, щоб уникнути його перевантаження. Їх мають скасувати після завершення ремонтів.

"Укренерго" рекомендує переносити активне споживання електроенергії на період з 10:00 до 16:00, коли найбільш ефективно працюють промислові сонячні електростанції, та обмежити використання потужних електроприладів з 18:00 до 22:00.

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