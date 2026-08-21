Росіяни атакували енергетику у чотирьох областях

Внаслідок російського масованого удару – на ранок є нові знеструмлення у чотирьох областях країни.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Мова про: Харківську, Донецьку, Херсонську і Сумську області.

"Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх знеструмлених споживачів", – йдеться у повідомленні.

Споживання електроенергії повертається вгору. Сьогодні, 21 серпня серпня, станом на 09:30, його рівень був на 9,4% вищим за попередній робочий день.

Енергетики просять перенести активне користування електроенергією на 10:00-17:00 і економити світло з 18:00 до 22:00.

Нагадаємо:

Перший віцепремʼєр – міністр енергетики Дениса Шмигаля повідомив, що з девʼяти підконтрольних Україні атомних енергоблоки, три перебувають у ремонті.