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У Чернігові понад 10 тисяч родин без світла через атаку РФ на енергообʼєкт

Володимир Тунік-Фриз — 17 серпня, 10:22
У Чернігові понад 10 тисяч родин без світла через атаку РФ на енергообʼєкт
Чернігів частково знеструмлено через атаку РФ
Фото: Getty Images

Внаслідок атаки ворога на Чернігівську область – було пошкоджено енергооб'єкт.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Чернігівобленерго".

Через пошкодженя обʼєкта – було Знеструмлено понад 10 тисяч абонентів у місті Чернігів.

За повідомленням – енергетики приступлять до виконання відновлювальних робіт щойно дозволить безпекова ситуація.

Нагадаємо:

Армія РФ 13 разів била дронами та ракетами по об'єктах групи "Нафтогаз" у різних регіонах країни. Один з активів за тиждень атакували кілька разів.

енергетика Чернігів

Чернігів

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