У Чернігові понад 10 тисяч родин без світла через атаку РФ на енергообʼєкт
Чернігів частково знеструмлено через атаку РФ
Фото: Getty Images
Внаслідок атаки ворога на Чернігівську область – було пошкоджено енергооб'єкт.
Про це повідомляє пресслужба АТ "Чернігівобленерго".
Через пошкодженя обʼєкта – було Знеструмлено понад 10 тисяч абонентів у місті Чернігів.
За повідомленням – енергетики приступлять до виконання відновлювальних робіт щойно дозволить безпекова ситуація.
Нагадаємо:
Армія РФ 13 разів била дронами та ракетами по об'єктах групи "Нафтогаз" у різних регіонах країни. Один з активів за тиждень атакували кілька разів.