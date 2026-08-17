У Чернігові понад 10 тисяч родин без світла через атаку РФ на енергообʼєкт

Внаслідок атаки ворога на Чернігівську область – було пошкоджено енергооб'єкт.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Чернігівобленерго".

Через пошкодженя обʼєкта – було Знеструмлено понад 10 тисяч абонентів у місті Чернігів.

За повідомленням – енергетики приступлять до виконання відновлювальних робіт щойно дозволить безпекова ситуація.

Нагадаємо:

Армія РФ 13 разів била дронами та ракетами по об'єктах групи "Нафтогаз" у різних регіонах країни. Один з активів за тиждень атакували кілька разів.