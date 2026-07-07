Росіяни атакували енергетику у чотирьох областях
Внаслідок російського масованого удару – на ранок є нові знеструмлення у чотирьох областях країни.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
Мова про: Донецьку, Сумську, Дніпропетровську і Херсонську області.
"Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів", – йдеться у повідомленні.
Споживання електроенергії залишається стабільним. Сьогодні, 3 липня, станом на 09:30, воно було таким самим, як і попереднього дня.
Енергетики просять перенести активне користування електроенергією на 10:00-16:00.
Нагадаємо:
Україна до 2035 року має стратегічну мету повернутися до 54 ГВт генеруючої потужності – її рівня до початку агресії РФ у 2014 році.