Росіяни вдарили по промоб’єктах на Полтавщині: частково зникало світло

Українська правда

Окупанти ударили ракетами та дронами по промислових об'єктах у Полтавській області, внаслідок чого відбулося часткове відключення електроенергії.

Джерело: голова ОВА Віталій Дяківнич в Telegram

Пряма мова очільника області: "Вночі ворог атакував Кременчуцький район. Зафіксовано влучання ракет та БпЛА по промислових об'єктах. Унаслідок атаки відбулося часткове відключення електроенергії".

Деталі: Інформації про постраждали немає.

Наразі фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.

Доповнено: Згодом Дяківнич додав, що світло мешканцям уже повернули.