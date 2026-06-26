Росіяни вдарили по промоб’єктах на Полтавщині: частково зникало світло
ілюстративне фото з Telegram ДСНС
Окупанти ударили ракетами та дронами по промислових об'єктах у Полтавській області, внаслідок чого відбулося часткове відключення електроенергії.
Джерело: голова ОВА Віталій Дяківнич в Telegram
Пряма мова очільника області: "Вночі ворог атакував Кременчуцький район. Зафіксовано влучання ракет та БпЛА по промислових об'єктах. Унаслідок атаки відбулося часткове відключення електроенергії".
Деталі: Інформації про постраждали немає.
Наразі фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.
Доповнено: Згодом Дяківнич додав, що світло мешканцям уже повернули.