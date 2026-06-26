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Росіяни вдарили по промоб’єктах на Полтавщині: частково зникало світло

Володимир Тунік-Фриз — 26 червня, 09:00
Росіяни вдарили по промоб’єктах на Полтавщині: частково зникало світло
ілюстративне фото з Telegram ДСНС

Українська правда

Окупанти ударили ракетами та дронами по промислових об'єктах у Полтавській області, внаслідок чого відбулося часткове відключення електроенергії.

Джерело: голова ОВА Віталій Дяківнич в Telegram

Пряма мова очільника області: "Вночі ворог атакував Кременчуцький район. Зафіксовано влучання ракет та БпЛА по промислових об'єктах. Унаслідок атаки відбулося часткове відключення електроенергії".

Деталі: Інформації про постраждали немає.

Наразі фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.

Доповнено: Згодом Дяківнич додав, що світло мешканцям уже повернули.

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