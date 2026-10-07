Після російської атаки на енергетику частково знеструмлені 5 областей

Внаслідок бойових дій та російських обстрілів енергетики частина споживачів у Вінницькій, Харківській, Херсонській, Полтавській та Чернігівській областях тимчасово залишається без світла.

Про це повідомляє Укренерго.

Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи.

Впродовж усього усієї доби будуть діяти графіки відключень обсягом від 0,5 до 1,5 черги. Це той самий обсяг відключень, який оголошували ввечері попереднього дня – він не змінився після російської атаки.

Через це в компанії радять перенести користування потужними електроприладами на період найефективнішої роботи сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00. Це дозволить не перевантажувати енергосистему та уникнути аварій.

Нагадаємо:

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