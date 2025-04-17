"Дружба" закінчується: Чехія оголосила про повну незалежність від російської нафти

Чехія стала повністю незалежною від поставок російської нафти вперше в історії. Це сталося після того, як було проведено модернізацію нафтопроводу TAL.

Про це повідомила державна трубопровідна компанія MERO ČR.

"Майже через шістдесят років наша залежність від нафтопроводу "Дружба" закінчується, і Росія більше не може шантажувати нас, припиняючи постачання", – наводить пресслужба компанії слова прем'єр-міністра Чехії Петра Фіали.

Він сказав, що перші збільшені партії неросійської нафти надійшли в нафтосховища.

Як повідомлялося, Чехія була однією з трьох країн Євросоюзу, яка імпортувала російську нафту. Угорщина і Словаччина здійснюють імпорт через південну гілку трубопроводу "Дружба", який поки що не підпадає під європейське ембарго.

Нагадаємо:

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що зупинка транзиту нафти нафтопроводом "Дружба" буде порушенням Україною договору до Енергетичної хартії та угоди про асоціацію з Європейським Союзом.