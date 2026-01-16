Частина Одещини повертається до графіків відключень світла

З 16 січня в частині Одеської області знову діятимуть графіки стабілізаційних відключень електроенергії.

Про це повідомляє ДТЕК.

"В частині області ще тривають аварійні відключення. Через серйозні пошкодження після обстрілів рф повернутися до графіків наразі неможливо", – йдеться в повідомленні.

Щоб дізнатися, чи діють графіки саме для вашої адреси, перевіряйте інформацію на сайті або в чат-боті.

В ДТЕК наголосили, що енергетики всієї Одещини працюють 24/7, щоб стабілізувати ситуацію.

Нагадаємо:

Міністр енергетики Денис Шмигаль розповів, що наразі найважча ситуація з електропостачанням спостерігається в Києві та Київській області, а також на Одещині, Дніпропетровщині, Харківщині та в усіх прифронтових громадах.