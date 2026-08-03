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Росія атакувала енергетику у шести областях: є нові знеструмлення

Анастасія Дячкіна — 3 серпня, 10:27
Росія атакувала енергетику у шести областях: є нові знеструмлення
Ілюстративне фото

Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській, Миколаївській та Херсонській областях тимчасово залишається без електропостачання.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики України.

"Відновлювальні роботи тривають скрізь, де дозволяє безпекова ситуація. Енергетики працюють, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців", – зазначили у відомстві.

У Міненерго додали, що протягом дня застосування обмеження не прогнозується, однак також закликали перенести активне споживання електроенергії на денний час – до 16:00.

Нагадаємо:

2 серпня внаслідок влучання російських БпЛА по обʼєкту критичної інфраструктури на Полтавщині фіксували аварійні відключення електроенергії та газопостачання.

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