Виробник "зеленої енергетики" відсудив у "Гарантованого покупця" 16 мільйонів

Господарський суд Києва вирішив стягнути з державного АТ "Гарантований покупець" 15,85 млн грн заборгованості на користь ТОВ "Ланккаст".

Про це свідчить рішення суду від 15 липня.

У 2019 році "Гарантований покупець" та "Ланккаст", який виробляє електроенергію з використанням альтернативних джерел, уклали договір, згідно з яким держпідприємство зобов`язувалося купувати всю відпущену електроенергію, вироблену приватною компанією за "зеленим" тарифом.

За даними "Ланккаст", з жовтня 2021 року по вересень 2023 року передано "Гарантованому покупцю" електроенергії на 91,71 млн грн. Держкомпанія оплатила 75,85 млн грн, у зв`язку з чим утворився борг – 15,85 млн грн. Це і стало підставою для звернення до суду.

Держкомпанія виступала проти задоволення позову, зокрема, через те, що їй "Укренерго" не сплатило у повному обсязі вартість послуг гарантованого покупця із забезпечення збільшення частки виробництва електроенергії з альтернативних джерел.

Суд відхилив цей аргумент, зазначивши, що наявність боргу "Укренерго" не звільняє від оплати купленої електроенергії, оскільки "вказані обставини не визначені нормами закону як такі, що звільняють від виконання зобов`язання".

Держкомпанія також вказувала на форс-мажорні обставини. Суд відхилив і цей доказ, вирішивши, що "Гарантований покупець" не надав доказів їх настання, зокрема, сертифікату, виданого відповідною торговельною палатою або іншим компетентним органом стосовно причин невиконання угоди.

Також відсутні докази направлення "Ланккасту" повідомлення про неможливість виконання умов договору поставки у зв`язку з форс-мажорними обставинами.

А посилання держкомпанії на лист Торгово-промислової палати України від 28 лютого 2022 року, яким засвідчено, що військова агресія РФ проти України є форс-мажорною обставиною та є підставою для звільнення його від відповідальності за договором, суд до уваги не взяв.

Оскільки цей лист "не містить ідентифікуючих ознак конкретного договору, контракту, угоди тощо, виконання яких стало неможливим через наявність форс-мажорних обставин (введення воєнного стану в Україні)".

В результаті суддя Людмила Пукшин стягнула з АТ "Гарантований покупець" 15,85 млн грн боргу та 190 тис. грн по сплаті судового збору.

Підприємство "Ланккаст" створене у 2019 році для будівництва комплексу дегазації полігону твердих побутових відходів та генерації електроенергії з вилученого біогазу, розташованому в селищі Підгірці, Обухівського району, Київської області. Його засновниками є Станіслав Кругляков та АТ "ЗНВКІФ "КІВІ", директор – Олександр Мисько.

Нагадаємо:

Господарський суд Києва стягнув з АТ "Гарантований покупець" на користь ТОВ "Солар Вейв Дніпро" 7,85 млн грн боргу, 2,3 млн грн інфляційних втрат та 3% річних у розмірі 758 тис. грн.