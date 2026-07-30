Наслідки атаки РФ на Київ: біля метро "Почайна" згоріли торговельні павільйони

В Оболонському районі Києва після нічної ракетної атаки загорілися торговельні павільйони біля станції метро "Почайна", пожежу вдалося локалізувати.

Про це пише "Суспільне. Київ".

Внаслідок удару постраждала інфраструктура, підприємці зазнають збитків.

Як розповів один із підприємців, які працюють на у торговельних павільйонах,навіть міцні металеві стелажі не витримали вогню, який охопив споруди.

"Я тут працювала, мала дві крамнички з посудом, вінтажними сумочками та прикрасами. 20 років життя ось тут... було. Тепер немає нічого і що робити надалі — не знаємо. Ні коштів, ні товару немає", – розповіла журналістам підприємиця, яка працювала у одному з павільйонів.

Інший підприємець, який продавав старовинні речі та український побутовий посуд, розповів, що після пожежі від його крамниці майже нічого не залишилося.

Нагадаємо:

Під час російської атаки в ніч проти 30 липня на станціях київського метро укривалися понад 56 тисяч людей. У метрополітені спростували поширену в соцмережах інформацію, що людей нібито не пускали на окремі станції.

Раніше ринок біля метро "Почайна" вже зазнавав удару: внаслідок комбінованої атаки по Києву у ніч на 15 червня російські загарбники пошкодили бізнес-центр. Тоді руйнування були зафіксовані в усіх 10 районах Києва – пошкоджено, зокрема, бізнес-центр, ринок, відділення мережі Rozetka.