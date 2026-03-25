26 березня відключення світла не прогнозуються

В Україні у четвер, 26 березня, не прогнозують застосовувати заходів обмеження споживання електроенергії.

Про це повідомляє "Укренерго".

"Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами у період найпродуктивнішої роботи електростанцій – з 10:00 до 15:00", – закликали енергетики.

На ранок 25 березня частина споживачів у Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях тимчасово залишилися без електропостачання внаслідок бойових дій та обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури.