Нафта може подешевшати до $60 до кінця року – Citi

Citigroup прогнозує, що Brent може впасти до 60 доларів за барель до кінця року, оскільки перебої в Ормузькій протоці слабшають, а ринок нафти знову фокусується на надлишку пропозиції.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

"Фундаментальні фактори швидко знову виходять на перший план. Судноплавні потоки нормалізуються, китайські покупці залишаються осторонь, фізичні ринки нафти різко ослабли, а запаси скоротилися значно менше, ніж очікували", — заявили аналітики Citi.

Відновлення руху через Ормуз збільшує короткострокову пропозицію після того, як переробники вже встигли знайти альтернативні постачання. Через це Brent у другому кварталі впав на 30% і втратив усі здобутки, отримані під час конфлікту.

У Citi попереджають, що перший етап нормалізації буде нестабільним, поки судноплавні маршрути повертаються до звичного режиму, страхові ринки адаптуються, а логістичні обмеження поступово зникають.

Песимістичні прогнози дають і інші банки. Goldman Sachs очікує повернення світового ринку нафти до профіциту, а Morgan Stanley двічі за останні тижні знижував свої нафтові прогнози через ризик надлишку пропозиції.

Нагадаємо:

У п'ятницю 3 липня ціна нафти закріпилась на рівні 72 доларів за барель.