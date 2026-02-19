У п'яти областях є знеструмлення через ворожі атаки, на Одещині ситуація складна

Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури на ранок 19 лютого є знеструмлені споживачі у Донецькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Сумській та Харківській областях.

Про це інформує Міністерство енергетики.

Водночас на Одещині після попередніх атак ворога на енергетичну інфраструктуру ситуація складна. Відновлювальні роботи тривають.

Крім того, через складні погодні умови без електропостачання залишаються понад 458 населених пунктів у Дніпропетровській, Кіровоградській, Харківській, Полтавській, Миколаївській та Одеській областях.

В Міненерго зазначили, що сьогодні у більшості регіонів вимушено діють погодинні відключення, а для підприємств — графіки обмеження потужності. В окремих регіонах застосовані аварійні відключення.

Нагадаємо:

Станом на 18 лютого після ворожого обстрілу енергосистеми Одещини тимчасово без електропостачання залишались 99 тис. споживачів.