Без Словаччини: у Польщі розповіли про технічні можливості постачання електроенергії до України

Якщо Словаччина припинить постачання електроенергії до України, то Польща може наростити її імпорт завдяки перерозподілу пропускної здатності серед інших сусідніх з Україною країн ЄС.

Про технічний аспект можливого збільшення імпорту електроенергії з Польщі до України повідомили у компанії "Польські енергетичні мережі" (PSE), яка є оператором системи передачі електроенергії в Польщі, передає Укрінформ.

Як повідомили агентству в PSE, зараз максимальна пропускна спроможність для експорту електроенергії з країн ЄС в Україну та Молдову становить загалом 2100 МВт. З боку ЄС ця спроможність розподілена між чотирма сусідніми з Україною країнами Євросоюзу – Польщею, Румунією, Словаччиною та Угорщиною.

"На Польщу припадає 15% (315 МВт). Залежно від умов роботи підключених систем це значення може змінюватися", - наголосила польська сторона.

У компанії зазначили, що торгівля електроенергією між Польщею та Україною станом на сьогодні здійснюється через з’єднання 400 кВ «Ряшів – Хмельницька АЕС».

Передавальна спроможність на сполученні «Ряшів – Хмельницька АЕС» доступна в межах так званих добових скоординованих аукціонів (один аукціон для обох сторін з’єднання). За це відповідає Компанія європейських операторів (Joint Allocation Office), завданням якої є проведення аукціонів на передачу потужностей між країнами ЄС.

«Якби Словаччина припинила надання пропускної спроможності на сполученні з Україною, то спроможність з цього кордону (з боку Словаччини – ред.), згідно з встановленими правилами, могла би бути розподілена між іншими країнами (ЄС - ред.) на синхронному профілі, включно з Польщею», - йдетьcя у повідомленні PSE.

Нагадаємо:

Словаччина розгляне відповідні заходи проти України, такі як припинення резервних поставок електроенергії після 1 січня, якщо Київ, як очікується, припинить транзит російського газу до Словаччини.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо написав листа до глави Європейської ради Антоніу Кошти і президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, у якому знову скаржиться на відмову України продовжувати транзит російського газу після 2024 року.