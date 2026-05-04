Іранська атака дронами підпалила велику нафтову зону ОАЕ

У понеділок у великій нафтовій промисловій зоні ОАЕ спалахнула пожежа після атаки дронами з боку Ірану.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Окремо військові країни заявили, що перехопили над своїми водами три іранські ракети, а четверта впала в море.

Сили цивільної оборони були негайно направлені на гасіння пожежі у нафтовій промисловій зоні Фуджейри. Також повідомляється, що внаслідок атаки троє громадян Індії дістали поранення середньої тяжкості і були доставлені до лікарні.

Військово-морські сили Корпусу вартових ісламської революції Ірану оприлюднили карту, яка, за їхніми словами, показує розширення зон іранського контролю поблизу Ормузької протоки. До них віднесли порти Фуджейра і Хор-Факкан в ОАЕ, а також узбережжя емірату Умм-ель-Кувейн, повідомили іранські агентства.

Атака дронів зруйнувала період відносного затишшя в ОАЕ після того, як 8 квітня набуло чинності перемир'я між Вашингтоном і Тегераном за посередництва Пакистану, що призупинило понад два місяці інтенсивних бойових дій у регіоні Перської затоки.



Раніше повідомлялося, що Об'єднані Арабські Емірати вийдуть з Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) та ОПЕК+ 1 травня 2026 року.