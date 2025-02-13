Кредитування енергетики: яку загальну суму банки надали бізнесу

В Україні з 1 червня 2024 року до 2 лютого 2025 року банки розпочали фінансування проєктів відновлення енергетичної інфраструктури на суму 13,2 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

Зазначається, що за вказаний період банки отримали 3685 заявок від бізнесу на загальну суму 75 млрд грн.

За даними НБУ, обсяг валового портфеля кредитів на енергетичні потреби юридичних осіб з урахуванням погашення станом на початок лютого становить 7,1 млрд грн.

Нацбанк повідомляє, що за січень:

отримано 190 заявок від бізнесу на суму 2,1 млрд грн;

схвалено 70 заявок на суму 2,2 млрд грн;

надано 125 кредитів загальним обсягом 2,7 млрд грн.

"Загальна профінансована з червня потужність генерації за наданими бізнесу позиками становить понад 530 мВт. Найбільші обсяги коштів виділено на придбання та монтаж газопоршневих когенераційних установок (215 мВт), побудову СЕС (151 мВт), купівлю дизельних та бензинових генераторів (122 мВт). Проєкти фінансуються у 21 області країни", – йдеться в повідомленні.

Щодо кредитування населення, то упродовж січня громадянам надано 438 кредитів на енергетичні потреби на суму 74 млн грн, а загалом із червня – 5708 кредитів на суму 731 млн грн. Обсяг валового портфеля кредитів фізичним особам на зазначені цілі з урахуванням погашення становить 624 млн грн.

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Нагадаємо:

17 найбільших банків України під час Банківського форуму "Економічної правди" підписали меморандум про пільгове кредитування проєктів з відновлення енергетичної інфраструктури.