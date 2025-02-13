Кредитование энергетики: какую общую сумму банки предоставили бизнесу

В Украине с 1 июня 2024 года до 2 февраля 2025 года банки начали финансирование проектов восстановления энергетической инфраструктуры на сумму 13,2 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Отмечается, что за указанный период банки получили 3685 заявок от бизнеса на общую сумму 75 млрд грн.

По данным НБУ, объем валового портфеля кредитов на энергетические нужды юридических лиц с учетом погашения по состоянию на начало февраля составляет 7,1 млрд грн.

Нацбанк сообщает, что за январь:

получено 190 заявок от бизнеса на сумму 2,1 млрд грн;

одобрено 70 заявок на сумму 2,2 млрд грн;

предоставлено 125 кредитов общим объемом 2,7 млрд грн.

"Общая профинансированная с июня мощность генерации по предоставленным бизнесу займам составляет более 530 мВт. Наибольшие объемы средств выделены на приобретение и монтаж газопоршневых когенерационных установок (215 мВт), построение СЭС (151 мВт), покупку дизельных и бензиновых генераторов (122 мВт). Проекты финансируются в 21 области страны", - говорится в сообщении.

Что касается кредитования населения, тов течение января гражданам предоставлено 438 кредитов на энергетические нужды на сумму 74 млн грн, а всего с июня - 5708 кредитов на сумму 731 млн грн. Объем валового портфеля кредитов физическим лицам на указанные цели с учетом погашения составляет 624 млн грн.

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Напомним:

17 крупнейших банков Украины во время Банковского форума "Экономической правды" подписали меморандум о льготном кредитовании проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры.