Словацький енергогігант закликав не припиняти транзит газу через Україну

Компанія SPP, найбільший постачальник енергії в Словаччині, оприлюднила декларацію про підтримку транзиту газу через територію України.

Про це повідомило словацьке агентство TASR.

За словами голови правління та генерального директора SPP Войтеха Ференца, припинення транзиту газу через Україну матиме серйозні економічні наслідки.

Для SPP, частка якої на словацькому ринку становить 65%, додаткові витрати сягнуть 150 млн євро, а для всієї Словаччини – понад 220 млн євро.

Компанія вважає, що припинення транзиту газу через Україну може підвищити ціни на газовому ринку по всій Європі, особливо взимку.

Припинення транзиту через Україну також зменшить доходи дочірньої компанії Eustream і нібито може призвести до незворотного пошкодження української газової інфраструктури.

Нагадаємо:

Російський газовий монополіст "Газпром" у своїх внутрішніх планах на 2025 рік виходить із припущення, що транзит газу до Європи через Україну більше не здійснюватиметься після 31 грудня 2024 року.

Словаччина проведе серію переговорів, щоб забезпечити постачання російського газу після закінчення чинного транзитного контракту через Україну.