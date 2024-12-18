Фіцо заявив, що має рішення для продовження транзиту газу через Україну

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у четвер зустрінеться з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, щоб обговорити можливість продовження постачання газу через територію України.

Про це пише агентство Reuters.

Виступаючи перед парламентським комітетом, він зазначив, що, хоча український уряд відмовився продовжувати контракт із російським "Газпромом" через війну, можливі альтернативні рішення для збереження газового транзиту наступного року.

Словаччина має довгостроковий контракт із "Газпромом" і прагне продовжувати отримувати російський газ через Україну. За словами Фіцо, закупівля газу з інших джерел коштувала б країні додаткові 220 мільйонів євро, а також могла б підвищити ціни на газ у всій Європі.

"Я розумію рішення українського уряду не продовжувати контракт із "Газпромом", — сказав Фіцо на засіданні парламентського комітету з європейських питань. — Але це не означає, що ми не можемо отримувати газ зі сходу".

Він уточнив, що можливі рішення включають транзит газу через Україну, який не буде російським за власністю.

"Ми маємо рішення, за яких Україна не буде транспортувати російський газ, але транзитуватиме газ, власником якого буде хтось інший", — пояснив прем’єр.

Фіцо зазначив, що для реалізації таких домовленостей Словаччина потребує підтримки Європейської комісії, і це буде однією з тем його переговорів із фон дер Ляєн.

Утім, Європейська комісія раніше наголошувала, що не підтримує продовження контракту з "Газпромом" або інших рішень, які б дозволяли транспортування російського газу через Україну.

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Нагадаємо:

Словаччина проведе серію переговорів, щоб забезпечити постачання російського газу після закінчення чинного транзитного контракту через Україну.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 16 грудня під час розмови з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо сказав, що Україна не буде продовжувати транзит російського газу після завершення чинного контракту, але не відмовляється від обговорення транзиту газу неросійського походження.