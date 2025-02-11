Аварійні відключення електроенергії скасовано – "Укренерго"

Аварійні відключення, які застосовувалися зранку, вже скасовані.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

"Наразі, після стабілізації ситуації в енергосистемі, ГАВ (графіки аварійних відключень - ЕП) були скасовані. Усі знеструмлені споживачі будуть заживлені найближчим часом", - йдеться в повідомленні.

"Укренерго" просить не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно з 15:00 до 21:00, адже необхідність ощадливого споживання зберігається.

Нагадаємо:

Укренерго застосувало аварійні відключення електроенергії по всій країні у зв’язку з масованою російською ракетною атакою.