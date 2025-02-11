Аварийные отключения электроэнергии отменены – "Укрэнерго"

Аварийные отключения, которые применялись с утра, уже отменены.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

"Сейчас, после стабилизации ситуации в энергосистеме, ГАВ (графики аварийных отключений - ЭП) были отменены. Все обесточенные потребители будут запитаны в ближайшее время", - говорится в сообщении.

"Укрэнерго" просит не включать несколько мощных электроприборов одновременно с 15:00 до 21:00, ведь необходимость экономного потребления сохраняется.

Напомним:

Укрэнерго применило аварийные отключения электроэнергии по всей стране в связи с массированной российской ракетной атакой.