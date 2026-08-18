Росії знову бракуватиме пального, бо НПЗ в Білорусі йде на ремонт – росЗМІ

Через зупинку білоруського НПЗ в Росії знову забракне пального

Осінній пік попиту на пальне може накластися на вихід у плановий ремонт великих НПЗ в Росії та одного з двох заводів Білорусі, які активно постачали пальне до Росії, створивши новий дефіцит у країні.

Про це пише російське видання "Коммерсант".

Зниження білоруських відвантажень може компенсуватися імпортом з Індії, проте, скоріш за все, його переспрямують на АЗС великих нафтових компаній.

У Білорусі на ремонт піде Новополоцький НПЗ – один із двох НПЗ країни. Його встановлена ​​потужність, як і Мозирського НПЗ, становить 12 млн тонн на рік.

Білорусь активно заміщає своїми обсягами нафтопереробку заводів РФ, що впала після ударів України. У липні країна поставила рекорд відвантажень палива в РФ, який становив 212 тис. тонн бензину та 162 тис. тонн дизпального.

Однак на початку серпня відвантаження білоруського пального почали скорочуватися: продаж залізничних партій білоруського бензину в РФ з 20 липня по 12 серпня становив 21 тис. тонн проти 165 тис. тонн за період з 22 червня по 17 липня. Із дизельним пальним динаміка схожа.

Російський експерт з енергетики Кіріл Родіонов вважає, що ремонти на Новополоцькому НПЗ насамперед позначаться на споживачах у Поволжі, які залежали від постачання пального з цього заводу.

Крім Новополоцького НПЗ, у вересні плановий ремонт виходять і великі російські заводи, наприклад ТАІФ (Нижньокамський НПЗ).

Нагадаємо:

Нова хвиля дефіциту пального, яка прийшла з початком серпня, вже охопила майже всю Росію. У більшості регіонів спостерігаються серйозні обмеження на відпуск пального, а в 16 регіонах – часткові обмеження.