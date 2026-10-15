Росіяни атакували енергетику п’яти областей, є знеструмлення

Внаслідок цього – на ранок є нові знеструмлення у Київській, Харківській, Донецькій, Кіровоградській та Одеській областях.

Про це повідомляє Укренерго.

Скрізь, де це дозволяють безпекові умови, вже виконуються аварійно-відновлювальні роботи.

Через ці та попередні російські атаки впродовж усієї доби 15 жовтня у частині областей будуть діяти графіки відключень обсягом до 1,5 черги. Це означає, що світла не буде 4-8 годин на добу.

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Вранці воно було на 1,6% вищим, ніж у той самий час попереднього дня.

У компанії закликають ощадливо споживати електроенергію та не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно в пікові години – з 16:00 до 22:00, – щоб зменшити навантаження на енергосистему та уникнути локальних аварій.

Нагадаємо:

Від вечора 14 жовтня росіяни атакували Україну 2 керованими авіаційними ракетами Х-59 та 580 безпілотниками різних типів; 536 дронів ППО змогла знешкодити, але були й десятки влучань.