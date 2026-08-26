На Харківщині російський БпЛА ударив по газовиках, є поранений

На Харківщині російський БпЛА атакував працівників газової служби під час ліквідації наслідків обстрілу: є поранений, пошкоджено дві автівки газової служби.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, а також начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

"Вчора близько 21:10 росіяни вдарили FPV-дроном по працівниках газової служби, які ліквідовували наслідки обстрілу газорозподільної мережі у Дергачах", – говориться у повідомленні.

Один із газовиків – 53-річний мешканець Дергачів – отримав поранення, у нього закритий перелом лівого плеча. У стані середньої тяжкості його було госпіталізовано до лікарні у Харкові. Наразі загрози життю чоловіка немає.

Також під час удару було пошкоджено дві автівки газової служби.

"У зв'язку з безпековою ситуацією відновити подачу газу до наших осель поки що не вдалося. Триматимемо вас у курсі подій", – зазначив Задоренко.

Нагадаємо:

Раніше на Запоріжжі аварійну бригаду "Запоріжжяобленерго" атакував російський БпЛА, але військові знешкодили його: це вже п'ятий випадок, коли групи супроводу Сил оборони рятують життя ремонтників.