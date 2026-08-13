На Одещині росіяни поцілили у поїзд, загинуло двоє залізничників

Під час чергової російської атаки на Одещину шахед поцілив у пасажирський поїзд, загинули машиніста та помічник машиніста.

Про це повідомляє АТ "Укрзалізниця".

"Сьогодні маємо страшну новину для залізничної родини. Реактивний шахед вдарив по пасажирському поїзду на Одещині. За попередньою інформацією, удар забрав життя двох наших колег — машиніста та його помічника", – говориться у повідомленні.

Попри загрозу, локомотивна бригада продовжувала вести поїзд, щоб 340 пасажирів могли безпечно залишити вагони, зазначили в Укрзалізниці. Усі пасажири та поїзна бригада евакуйовані, серед них постраждалих немає.

"Наші колеги до останнього виконували свою роботу й робили все, щоб захистити людей, за яких відповідали", – говориться у повідомленні.

Наразі триває з'ясування всіх обставин.

Нагадаємо:

В ніч на четвер, 13 серпня, ворог атакував портову інфраструктуру в Ізмаїльському районі на Одещині, виникла пожежа.